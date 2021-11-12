الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونغو الديمقراطية.. مصرع 10 أشخاص وفقدان العشرات فى انقلاب قارب

انقلاب قارب
انقلاب قارب

أفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد ما بين 40 و50 آخرين بنتيجة انقلاب قارب في بحيرة كيفو بشرق البلاد.

 

وتشير وسائل الإعلام إلى أن القارب كان يقل 120 شخصا وكمية كبيرة من البضائع، وانقلب بسبب تجاوز وزن الحمولة لقدراته الاستيعابية.

 

وقالت السلطات المحلية إن القارب كان يعود من أحد الأسواق المحلية.

 

وأكدت السلطات إنقاذ 60 شخصا في مكان الحادث. ولا تزال عملية الإغاثة والبحث عن الناجين مستمرة.

 

و علي صعيد أخر ، حذرت الأمم المتحدة ، من أن أزمة الغذاء في الكونغو سوف تسوء في الأشهر المقبلة.


وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان إن نحو 27 مليون شخص أي ما يقرب من ربع السكان، يواجهون "أزمة أو أوضاع انعدام أمن غذائي حاد طارئ ".
 

ويؤجج هذا الوضع ضعف المحاصيل والنزوح الناجم عن العنف وانتشار الأمراض والبنية التحتية الآخذة في الانهيار.


وبحسب الفاو، من غير المرجح أن تتغير الأرقام "المثيرة للقلق" الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من الجوع في النصف الأول من العام المقبل، كما تأثرت العاصمة كينشاسا. ويمكن أن يتفاقم الوضع بين الفئات الضعيفة بشكل خاص، بما في ذلك الأطفال الصغار والحوامل أو المرضعات، وفقًا للتقرير.
 

حتى في الأماكن التي يكون فيها الغذاء متوفرًا، فإن الأسعار المرتفعة وانخفاض الدخل يعني أن الكثير من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف التغذية المناسبة.
 

وقال ممثل المنظمة في البلد الواقع في وسط إفريقيا، أريستيد أونجون، إنه لكسر الحلقة يجب مساعدة الكونغو على التعافي وزيادة الإنتاجية.
 

وقالت المنظمة وبرنامج الإغذية العالمى إنهما تزيدان أنشطتهما في الكونغو للوصول إلى المزيد من الأشخاص المحتاجين.
 

وتحتاج منظمة الفاو إلى 65 مليون دولار لمشاريعها، لكن لم يتم توفير سوى 4.5 مليون دولار حتى الآن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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