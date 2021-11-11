الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص يدير شبكة بدون ترخيص تستخدم فى بث الإنترنت

ضبط
ضبط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) بإنشاء وإدارة شبكة "بدون ترخيص" تستخدم فى بث وتوزيع شبكة الإنترنت "شبكة لاسلكية" للمشتركين معه نظير أجر مادى شهرى، متخذاً إحدى الشقق الكائنة بمنزله مقراً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة بسطح المنزل المشار إليه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط الشكبة المشار إليها بكامل أجزائها وهى (وحدة معالجة مركزية بالفحص تبين أنه محمل عليها "نظام تشغيل وحزمة برامج خاص بإحدى الشركات مقلد ومنسوخ دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ملف إكسيل خاص ببيانات المشتركين وعدد من مقاطع الفيديو" - وحدة معالجة مركزية تعمل كسيرفر للتحكم فى الشبكة - 13 جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت – 4 جهاز سويتش لتجميع الإنترنت – 4 أجهزة نانو ستيشن لاستقبال خدمة الإنترنت وإعادة بث الإشارة – 7 جهاز محول إشارة – بطارية إمداد بالطاقة – 6 أطباق إستقبال الإشارة – 6 جهاز نانو بيم لنقل إشارة الإنترنت لمسافات بعيدة مثبتين بأطباق الإرسال – قطعة أنتنا هوائى للبث وإستقبال إشارة الإنترنت).

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات للتربح المادى، كما تبين أن شبكة بث الإنترنت المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لعدد (1000 مشترك) بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ وضواحيها مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من كل مشترك. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة إدارة شبكة شبكة لاسلكية شبكة الإنترنت

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وائل لطفي

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