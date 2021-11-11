إقبال كبير على قافلة دار الكتب والوثائق في بورسعيد (صور)

في إطار احتفالات وزارة الثقافة باختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١، أطلقت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، اليوم الخميس، قافلة ثقافية وفنية للأطفال.

وقدمت القافلة عدة أنشطة في قصر ثقافة بورسعيد من بينها؛ ورش رسم، ولوحات فنية بالقماش، وأعمال نسيج بالخيوط، وورشة صناعة عرائس الإصبع، وعرض فني لمسرح العرائس المتنقل.

قافلة دار الكتب ببورسعيد

وشهدت الأنشطة إقبالًا كبيرًا من أطفال محافظة بورسعيد، الذين سعدوا بالمشاركة في الورش الفنية المتنوعة التي قدمها لهم مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل بدار الكتب والوثائق القومية.

قافلة دار الكتب ببورسعيد

واستحدثت وزارة الثقافة تقليد عاصمة الثقافة المصرية، بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، وحملت اللقب في عام 2019، محافظة مطروح، تلتها محافظة بورسعيد، وكان من المقرر إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا، ليتم تفعيلها هذا العام، وتشهد بورسعيد تنفيذ 100 فعالية ثقافية وفنية على مدار العام الحالي في كل الأنشطة والفنون.

قافلة دار الكتب ببورسعيد

وبدأت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، في الخامس من مارس الماضي، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد وبحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.