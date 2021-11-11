العراق وفرنسا يبحثان تداعيات ظاهرة التغير المناخي ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع السفير الفرنسي لدى بغداد، التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، وتداعيات ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت مسألة تهدد الوجود البشري.

وذكرت الخارجية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس- أن حسين استقبل السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وناقش الجانبان التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية تخفيف التوترات، والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المحوري، فضلاً عن مناقشة ملف المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية والبولندية.

وأكد الوزير العراقي- وفقًا للبيان- أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات فعلية لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق، وأن هناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت ثم إلى مينسك.

وفي سياق متصل، رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية.

مشاريع الاستثمار في الغاز

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان له، أنه "جرت اليوم وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، مراسيم التوقيع بالحروف الأولى، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية".