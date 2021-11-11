الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط ربع طن خل «فاسد» في بورسعيد

خل مغشوش
خل مغشوش

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الخميس، حملة تمكنت من ضبط ومصادرة كمية تقدر بـ٢٥٠ كجم  "ربع طن" خل مغشوش ومعبأ دون تصريح أو ترخيص وبدون تواريخ صلاحية داخل أحد المحال التجارية بالزهور، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، كما يسبب مشاكل عديدة فى الكبد والكلى ويسبب الفشل الكلوى فى بعض الأحيان.

وأوضحت المديرية أنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت المديرية أنها دائمًا بالمرصاد خلف الفاسدين، ولن تترك مجالًا للمتلاعبين أو من تسول لهم أنفسهم المساس أو غش المواطنين، كما تستمر جهود مديرية التموين ببورسعيد فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.

وكيل وزارة التموين النيابة العامة محمد عوض محافظة بورسعيد بورسعيد تموين بورسعيد الصحة العامة الفشل الكلوى التجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين خطرا على الصحة العامة حماية المستهلك التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين العرض على النيابة العامة مديرية التموين والتجارة العرض على النيابة بمحافظة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الآن.. لقاح كورونا متوفّر فى «مترو الأنفاق»

خالد عبدالغفار يدعو لإعادة القطع الأثرية التى غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

إثر تسرب غاز.. إصابة طفلين في حريق شقة سكنية في الوراق

السيطرة على حريق مخلفات فى أرض فضاء بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال