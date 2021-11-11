ضبط ربع طن خل «فاسد» في بورسعيد
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الخميس، حملة تمكنت من ضبط ومصادرة كمية تقدر بـ٢٥٠ كجم "ربع طن" خل مغشوش ومعبأ دون تصريح أو ترخيص وبدون تواريخ صلاحية داخل أحد المحال التجارية بالزهور، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة، كما يسبب مشاكل عديدة فى الكبد والكلى ويسبب الفشل الكلوى فى بعض الأحيان.
وأوضحت المديرية أنه تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت المديرية أنها دائمًا بالمرصاد خلف الفاسدين، ولن تترك مجالًا للمتلاعبين أو من تسول لهم أنفسهم المساس أو غش المواطنين، كما تستمر جهود مديرية التموين ببورسعيد فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.
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