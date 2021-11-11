‎100 خبير دولي يناقشون الجديد فى الأمراض الصدرية بجامعة طنطا.. اليوم

تطلق جامعة طنطا، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمرها تحت عنوان «الجديد والأحدث فى الأمراض الصدرية»، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 100 خبير دولى.

وأشارت الجامعة إلى أن المؤتمر يعقد برعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

‎وأوضح الدكتور أحمد شوقى رئيس المؤتمر وأستاذ الأمراض الصدرية بطب طنطا ومدير مستشفي الصدر الجامعي بطنطا، أن المؤتمر سوف يتناول على مدار يومين الجديد في الأمراض الصدرية بمشاركة 100 عالم وخبير دولى من خلال جلسات ومحاضرات علمية حول تليفات الرئة، اضطرابات التنفس، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومناقشة كل ما هو جديد متعلق بالعناية المركزة من تغذية وإعادة تأهيل، بجانب الجديد فى مجال التدخلات الرئوية عن طريق المناظير أو الجراحة.

‎وأضاف شوقي ، أنه تم تخصيص جلسة علمية حول "جائحة كورونا والوجه الآخر"، من خلال تكامل البعد الديني والاجتماعي والإعلامي، بما يؤكد تضافر كافة الجهود لمحاربة الفيروس.

كما شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم التخصص المهني "طب الجنين" بقسم النساء والتوليد والذى نظمته كلية الطب بالجامعة، اليوم، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا، والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أشرف المحمدي المشرف الأكاديمي، والدكتورة منى خالد المنسق الأكاديمي.

أشاد رئيس جامعة طنطا برسالة كلية الطب السامية ودورها التعليمي الرائد فى إقليم الدلتا، وإعداد كوادر متميزة من الأطباء فى مختلف التخصصات، وكذلك احتضان وتأهيل شباب الأطباء من مُختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، إن قسم النساء والتوليد بكلية الطب، يقدم العديد من الخدمات الطبية علي نحو يواكب أحدث التطورات العلمية، مُوجهًا الشكر للدكتور أحمد أبو فريخة رئيس قسم النساء والتوليد السابق، والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم النساء والتوليد وكافة القائمين على أعمال الدبلومة الخاصة بطب الجنين، والتي من المُقرر لها أن تُسهم في تخريج أجيالًا مُتميزة على نحو يليق باسم ومكانة جامعة طنطا.