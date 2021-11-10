الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لى هامش معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية..

الكمونى: توقعات باستقبال معرض «المنتجات المصرية» لـ5 آلاف مشارك

الدكتور صلاح أنور
الدكتور صلاح أنور الكمونى

يُقام معرض «المنتجات المصرية» على هامش معرض ومؤتمر التجارة البينية الإفريقية فى دورته الثانية والمقرر عقده بجنوب افريقيا فى الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2021 ويُنظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمانة منطقة التجاره الحره بالقاره الأفريقيه وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية. 
ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمر للاستثمار والتجارة بحضور وزيرة التجارة والصناعة حيث سيوضع اسم مصر وأعلامها وشعار الجهات الراعية المصرية فى أنحاء مركز المعارض والمؤتمرات وشاشات العرض.  
وأكد الدكتور صلاح أنور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أن المعرض يهدف إلى دعم جهود التكامل الاقتصادى الإفريقى فى اطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى من المتوقع أن يتم تطبيقها بشكل كامل خلال الفترة القادمة التى بدأ العمل بها يناير الماضى موضحًا أن الدوره الثانية تقام بالتنسيق مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير والاتحاد الإفريقى وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا.

وأوضح الكمونى ان معرض التجاره الإفريقيه البينيه لعام 2021 يهدف إلى توفير منصة فريدة لتسهيل تبادل معلومات التجاره والاستثمار لدعم زيادة التجاره الإفريقيه البينيه لا سيما فى اطار تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية الذى دخل حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019 والذى بدأ العمل به فى 1 يناير 2021 .

وتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 5 آلاف مشارك من جميع البلدان الأفريقيه الـ55 وبقية دول العالم، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات جديده؛ مؤكدًا أن مشاركة مصر فى الدورة الثانية يأتى لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكافة الدول الإفريقية.

الغرفة التجارية الغربية الدكتور صلاح انور مصر الكوميسا

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