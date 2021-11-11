حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 نوفمبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أن عليك التصرّف بجدّية.
عاطفياً: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معاً حلاً لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.
صحياً: عليك أن تكون أكثر اتزاناً لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.
من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.
الثور
مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذه الفترة، فقد تتعرض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.
عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.
صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.
من مشاهير هذا البرج الباتشينو.
الجوزاء
مهنياً: قد تعرف فرصاً مميزة في أثناء ملاحقتك أهدافاً مالية وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً أوتتلقى مكافأة أو تقوم باستثمارات ناجحة أو تفاوض وتوقع عقوداً.
عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أدتك بك إلى هذا الوضع.
صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.
من مشاهير هذا البرج راغب علامة.
السرطان
مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز انتظرته طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.
عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة.
صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.
من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب.
الأسد
مهنياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.
عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.
صحياً: بغية المحافظة على رشاقتك وجاذبيتك تسعى للقيام بنشاط رياضي ولا سيما السباحة أو التزلج.
من مشاهير هذا البرج هاني سلامة.
العذراء
مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكارًا مفيدة على الصعيد المهني.
عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.
صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين.
من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.
الميزان
مهنياً: نجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفياً: تلمس بعض العداء من الشريك تجاهك، فكن حذراً وتعامل معه بهدوء وروية.
صحياً: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.
من مشاهير هذا البرج منة شلبي.
العقرب
مهنياً: قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك الفكرية.
عاطفياً: التقلّب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات.
صحياً: حذار الإفراط في الاتكال على طاقتك واعرف قدرتك على التحمل ولا تتخطاها.
من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر.
القوس
مهنياً: لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم.
عاطفياً: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الانانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين.
صحياً: المطلوب منك اليوم وكل يوم النهوض باكراً والانطلاق في ساعة مشي فالطقس أصبح مقبولاً.
من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.
الجدي
مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم، فيزداد اطمئنانك إليهم.
عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه.
صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.
من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.
الدلو
مهنياً: يوم ممتاز جيد وإيجابي جدا للتفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.
عاطفياً: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك .
صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.
من مشاهير هذا البرج شريهان.
الحوت
مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد.
عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.
صحياً: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.
من مشاهير هذا البرج وائل كافوري.