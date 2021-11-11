حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أن عليك التصرّف بجدّية.

عاطفياً: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معاً حلاً لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.

صحياً: عليك أن تكون أكثر اتزاناً لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد.

الثور

مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذه الفترة، فقد تتعرض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

من مشاهير هذا البرج الباتشينو.

الجوزاء

مهنياً: قد تعرف فرصاً مميزة في أثناء ملاحقتك أهدافاً مالية وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً أوتتلقى مكافأة أو تقوم باستثمارات ناجحة أو تفاوض وتوقع عقوداً.

عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أدتك بك إلى هذا الوضع.

صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز انتظرته طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة.

صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب.

الأسد

مهنياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.

صحياً: بغية المحافظة على رشاقتك وجاذبيتك تسعى للقيام بنشاط رياضي ولا سيما السباحة أو التزلج.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكارًا مفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.

صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.

الميزان

مهنياً: نجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.

عاطفياً: تلمس بعض العداء من الشريك تجاهك، فكن حذراً وتعامل معه بهدوء وروية.

صحياً: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

مهنياً: قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك الفكرية.

عاطفياً: التقلّب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات.

صحياً: حذار الإفراط في الاتكال على طاقتك واعرف قدرتك على التحمل ولا تتخطاها.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر.

القوس

مهنياً: لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم.

عاطفياً: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الانانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين.

صحياً: المطلوب منك اليوم وكل يوم النهوض باكراً والانطلاق في ساعة مشي فالطقس أصبح مقبولاً.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم، فيزداد اطمئنانك إليهم.

عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه.

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

مهنياً: يوم ممتاز جيد وإيجابي جدا للتفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.

عاطفياً: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك .

صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

من مشاهير هذا البرج شريهان.

الحوت

مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد.

عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.

صحياً: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري.