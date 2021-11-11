الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 نوفمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أن عليك التصرّف بجدّية.

عاطفياً: يسهّل الشريك أمامك الحوار والنقاش فتجدان معاً حلاً لبعض المشكلات في التعاطي بينكما.

صحياً: عليك أن تكون أكثر اتزاناً لأن ثمة مسؤوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد. 

الثور

مهنياً: أُحذّرك من أجواء هذه الفترة، فقد تتعرض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

من مشاهير هذا البرج الباتشينو.

الجوزاء 

مهنياً: قد تعرف فرصاً مميزة في أثناء ملاحقتك أهدافاً مالية وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً أوتتلقى مكافأة أو تقوم باستثمارات ناجحة أو تفاوض وتوقع عقوداً.

عاطفياً: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط، بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أدتك بك إلى هذا الوضع.

صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مهنياً: تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز انتظرته طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطّى ذلك برحابة صدر وبساطة.

صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ومن المحتمل الإصابة بالتهاب في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب. 

الأسد 

مهنياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.

صحياً: بغية المحافظة على رشاقتك وجاذبيتك تسعى للقيام بنشاط رياضي ولا سيما السباحة أو التزلج.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة. 

العذراء

مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكارًا مفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.

صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.

الميزان

مهنياً: نجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة. 

عاطفياً: تلمس بعض العداء من الشريك تجاهك، فكن حذراً وتعامل معه بهدوء وروية.

صحياً: على الرغم من تمتعك بالحيوية والنشاط تشعر بتعب نفسي بعض الشيء.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي. 

العقرب

مهنياً: قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك الفكرية.

عاطفياً: التقلّب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات.

صحياً: حذار الإفراط في الاتكال على طاقتك واعرف قدرتك على التحمل ولا تتخطاها.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر. 

القوس 

مهنياً: لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم.

عاطفياً: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الانانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين.

صحياً: المطلوب منك اليوم وكل يوم النهوض باكراً والانطلاق في ساعة مشي فالطقس أصبح مقبولاً.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه. 

الجدي 

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم، فيزداد اطمئنانك إليهم.

عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه.

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق. 

الدلو

مهنياً: يوم ممتاز جيد وإيجابي جدا للتفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية. 

عاطفياً: تتخصل من بعض الفتور في العلاقة بالشريك، بعدما كان السبب غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة انشغالاتك .

صحياً: أنت بحاجة ماسّة إلى الراحة للتخلص من الضغوط المهنية والعاطفية.

من مشاهير هذا البرج شريهان. 

الحوت 

مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد. 

عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.

صحياً: تتكيّف بشكل إيجابيّ وبنّاء مع الإرشادات الطبية الواجب عليك اتباعها.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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