الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«قومي الفلك» يفتح أبوابه للجمهور غدا لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر والمشترى

القمر
القمر

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هواة الفلك والمتخصصين لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري غدا بعد غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد -في تصريح اليوم الأربعاء- إن القمر سيقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في هذا اليوم حيث نراهما مقتربين في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشر دقائق مساء تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبا.

وأضاف أنه سيتم أيضا القيام ببث حي لرصد الظاهرة على صفحة المعهد، موضحا أن الاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمشتري فى ذلك اليوم صغيرة جدا، وهو ما نسميه الاقتران.

وأكد أن هذه الاقترانات ليس لها أي تأثير على كوكب الأرض ولا على البشر لوجود هذه الكواكب على أبعاد شاسعة من الأرض.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للفلك، إن بعض البلدان شهدت كسوفا حلقيا للشمس منها سلطنة عمان، وشمال الهند، والمنطقة الجنوبية في السعودية، بينما في مصر، ومعظم دول العربية كان هناك كسوفا جزئيا للشمس، وهو أول كسوف خلال عام 2020.
 

وأضاف أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للفلك، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، ، أن الكسوف يحدث في نهاية الشهر وبداية شهر جديد، منوهًا بأن اليوم هو نهاية شهر شوال وغدًا بداية شهر ذو القعدة.

وأشار " غريب"، إلى أن كسوف الشمس ليس له تأثير على الحالة النفسية للبشر، ولكنه يفيد علماء الفلك في توضيح دقة الحسابات الفلكية، موضحا أن ظاهرة الكسوف الجزئي حدثت في نفس التوقيت الذي تم تحديده من قبل، كما تفيد علماء الميكانيكا السماوية في ضبط مدارات الأجرام السماوية حول بعضها.

المعهد القومي للبحوث الفلكية كوكب المشتري كوكب الارض غروب الشمس الشمس الغسق كوكب القمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

الحكومة: لن نربط تسجيل المرافق بالتسجيل العقارى

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية وتعطيل الدراسة

«الحلم قرَّب».. «المتحدة» تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف وتبنِّى المواهب

المهدى يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة: «وقعوا بينا»

لقاءات دولية لبحث تغير المناخ: «التخطيط» فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية

حزب إسرائيلى يؤكد رفضه الاعتراف بالبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب