رئيس مركز مغاغة بالمنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار

قاد اليوم محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسعار قام خلالها بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لبعض التجار المخالفين.

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

ضمت الحملة عاصم راضي نائب رئيس المركز والمدينة وجهاز حماية المستهلك بالمنيا وأعضاء اللجنة المشكلة من عضو إدارة البيئة وعضو الأمن الصناعي وعضو إدارة تموين مغاغة ومسؤول الإشغالات بالمدينة وعضو الصحة وعضو الطب البيطري وعضو الإدارة الزراعية بمغاغة ومباحث التموين بالمنيا.

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الهدف من هذه الحملة ضبط الأسواق والأسعار وعدم استغلال بعض التجار لاحتياجات المواطنين والبيع لهم بأزيد من الأسعار المقررة مؤكدا على استمرار هذه الحملات بصفة مستمرة لضبط الأسواق والأسعار وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الحالة التموينية والتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من التجار المستغلين.

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار