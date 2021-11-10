الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز مغاغة بالمنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

قاد اليوم محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسعار قام خلالها بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لبعض التجار المخالفين.

254298175_5053411898039056_5590419686804768590_n
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

ضمت الحملة عاصم راضي نائب رئيس المركز والمدينة وجهاز حماية المستهلك بالمنيا وأعضاء اللجنة المشكلة من عضو إدارة البيئة وعضو الأمن الصناعي وعضو إدارة تموين مغاغة ومسؤول الإشغالات بالمدينة وعضو الصحة وعضو الطب البيطري وعضو الإدارة الزراعية بمغاغة ومباحث التموين بالمنيا.

255630481_5053412141372365_2302202727259861311_n
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الهدف من هذه الحملة ضبط الأسواق والأسعار وعدم استغلال بعض التجار لاحتياجات المواطنين والبيع لهم بأزيد من الأسعار المقررة مؤكدا على استمرار هذه الحملات بصفة مستمرة لضبط الأسواق والأسعار وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

254882565_5053413268038919_5193211873323813147_n
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الحالة التموينية والتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من التجار المستغلين.

255390938_5053413998038846_7720901278202382178_n
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار

رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار
المنيا رئيس مركز مغاغة يقود حملة لضبط الأسواق والأسعار عاصم راضي المهندس محمد السيد ليلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«تناولت معهم الشاى».. كواليس استضافة أسرة بالمنوفية لقرينة الرئيس السيسى

انتصار السيسى توزع هدايا على تلاميذ مدرسة شما

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا