الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وصعود عائدات السندات الأمريكي قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تساعد المستثمرين على التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليسجل 1823.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1141 بتوقيت جرينتش.
 وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 1824.70دولار.

وتتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي، بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بوجهة نظره بأن التضخم "مؤقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية. 

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1052.75 دولار، والبلاديوم 0.04 بالمئة إلى 2020.26 دولار.

وحامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش، ليكون أقل بنحو ثلاثة دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1825.30 دولار. 

وينصب اهتمام السوق الآن على بيانات التضخم الأمريكية من خلال مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر اليوم الأربعاء، والتي قد تعطي مؤشرًا بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.

أسعار الذهب عائدات السندات الأمريكي التضخم الأمريكية السياسة النقدية سعر الذهب الدولار

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وائل لطفي

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