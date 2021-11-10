تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الأربعاء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24328 طن تشمل: 2578 طن رمل و21750 طن سوبر فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59355 طن تشمل: 1096 طن خشب زان و3773 طن أبلاكاش و14000 طن سلاج و4193 طن ذرة و24500 طن فول صويا و3293 طن كلوريد إيثلين و8500 طن خردة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 24 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وأعشاب وفول وفول سوداني ولب وينسون وبردقوش وسمسم وليمون وبصل وحبة البركة) وفواكه (رمان وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وفرنسا والهند ومالطا وأمريكا وسلوفينيا ونيوزلاندا وسنغافورة وسريلانكا واليونان وانجلترا وكرواتيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108076 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106249 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2684 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4129 شاحنة.