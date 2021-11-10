مواصلة أعمال تطوير مزار آل البيت جنوب القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير إعادة احياء مزار ال البيت بعد إهماله لسنوات.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة شوارع (عبد المجيد اللبان - الأشراف - أحمد بن طولون).

وأوضحت عبدالمنعم أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة الأرضيات والإنارة بشارع الأشراف، عن طريق إضافة لمسات جمالية للأرضيات، باستخدام "البازلت" الناعم، ليضفي مظهرًا يبهر الأنظار، أسوة بالتطوير الملحق في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وأكدت نائب المحافظ، على أهمية رفع الكفاءة العمرانية للمباني التراثية ومعالجة واجهاتها، مع ضرورة عمل حملات إعلانية وترويجية للتعريف بالمنطقة، ومزارات آل البيت، وما تم من أعمال تطوير وتجميل من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.