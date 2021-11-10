الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواصلة أعمال تطوير مزار آل البيت جنوب القاهرة

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تطوير إعادة احياء مزار ال البيت بعد إهماله لسنوات.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة  شوارع (عبد المجيد اللبان - الأشراف - أحمد بن طولون).

وأوضحت عبدالمنعم أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة الأرضيات والإنارة بشارع  الأشراف، عن طريق إضافة لمسات جمالية للأرضيات، باستخدام "البازلت" الناعم، ليضفي مظهرًا يبهر الأنظار، أسوة بالتطوير الملحق في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وأكدت نائب  المحافظ، على أهمية رفع الكفاءة العمرانية للمباني التراثية ومعالجة واجهاتها، مع ضرورة عمل حملات إعلانية وترويجية للتعريف بالمنطقة، ومزارات آل البيت، وما تم من أعمال تطوير وتجميل من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل  الاجتماعي.

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