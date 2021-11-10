سقوط «مستريح الدواجن» بسوهاج في قبضة الأمن

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها في مجال تجارة الدواجن بسوهاج.

بداية الواقعة، عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى المواطنات، مقيمة بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص، والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح الدواجن"، بالنصب والاحتيال عليها بزعم توظيف أموالها في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وبإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا إذ قام المذكور بممارسة نشاطًا إحتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكية على مبلغ مالى مقابل حصولها على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.