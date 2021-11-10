الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السودان.. «البرهان» يُشكل لجنة عليا لمراجعة واستلام الأموال المستردة

البرهان
البرهان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة "إزالة التمكين"، حسب ما ذكر تلفزيون السودان.
وكان البرهان قرر في 25 أكتوبر الماضي، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

وعلي صعيد اخر.. جدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، حرصه على حماية الانتقال والتحول الديمقراطي.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الفتاح البرهان، اليوم، سفراء دول الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج المعتمدين لدى الخرطوم؛ لبحث تطورات الأوضاع السياسية في السودان، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا". 

وجدد البرهان حرصه على حماية الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات وصولا الى حكومة مدنية منتخبة. 

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الحوار مع القوى السياسية بالبلاد والإسراع في تشكيل مجلسي السيادة والوزراء من كفاءات وطنية مستقلة وإكمال هياكل السلطة الانتقالية. 

ودعا اللقاء إلى ضرورة التعاون المشترك بين دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والسودان لتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح شعوب تلك البلدان والسودان وإنجاح التحول الديمقراطي في الخرطوم.

الخرطوم الأموال المستردة البرهان إزالة التمكين

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