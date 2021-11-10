الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 1937 عملية جراحية بـ «مستشفى جامعة طنطا التعليمى» خلال شهرين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل توفير رعاية صحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمواطنين، وذلك ضمن سياستها لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفيات الجامعية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى التعليمي العالمي على تقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا.

وقال د.غنيم إن المستشفى التعليمى العالمى تضم كوادر طبية المتميزة، فضلًا عن امتلاكها أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية بما يضمن لها تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المرضى فى ضوء معايير الجودة العالمية تزامنا مع رؤية مصر 2030، خاصة بعد حصول المستشفى على الاعتماد الأمريكي الدولي فى مجال إدارة الخدمة الطبية ISO 9001.

من جانبه أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، عن الانتهاء من إجراء 1937 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين في مختلف التخصصات الطبية، في ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي.

وأضاف د. سليم جاهزية المستشفي لاستقبال العديد من الحالات ومواصلة إجراء التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار، موجهاً الشكر للمدير التنفيذى للمستشفيات الدكتور حسن التطاوى والأطقم الطبية والتمريض والفنيين بالمستشفى وكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبية متميزة للمرضى.

اجراء بكر عملية جراحية بــ مستشفى جامعة طنطا التعليمى خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-11-2021

صورة سائق الميكروباص المتهم في واقعة التحرش بـ«فتاة الحصري»

«جرائم مروعة».. بلطجي الفيوم ومدمن الإسكندرية ودبور الإسماعيلية

«إي كاردز» تزود «بريميوم كارد» بحلول «ekyc»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين