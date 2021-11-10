الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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سياسي

طلب إحاطة يتهم وزير التعليم بالتقصير فى تأهيل المدرسين للمنظومة الجديدة

النائب / أيمن محسب
النائب / أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج التعليمية الجديدة، بل إن بعض المعلمين غير مقتنعين بالنظام الجديد أو المنهج فكيف يدرسونه للطلاب.

وأوضح "محسب" أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود لأهمية التعليم في بناء الشعوب، ما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على الأرض، وذلك من خلال التواصل والتفاعل مع القائمين على المنظومة طوال الوقت، وعدم التفرد بالقرارات، فهناك عدد من المحاور لضمان نجاح المنظومة الجديدة في مقدمتها المعلم الذي يعد من أهم هذه المحاور.

 وتساءل: "لماذا لم يتم تأهيل المعلمين بالشكل الكافي لتدريس المناهج الجديدة، ولماذا لم يتم الاستماع لأفكارهم ورؤيتهم ومقترحاتهم بشأن التطوير، والاستفادة من خبراتهم، خاصة وأنهم القائمين على تدريس؟".

وتابع: "كما أن الوزارة لم تنظم دورات بالقدر الكافي لتأهيل المعلمين، خاصة وأن الاهتمام بالمنظومة التعليمية مرهون بعدة عوامل فى مقدمتها الاهتمام بالمعلم والطالب فى آن واحد، بالإضافة إلى المحتوى وإغفال أي من هذه العوامل سيكون له مردود سلبي على نجاح المنظومة الجديدة".

وواصل: "لماذا لا يستمع الوزير لأولياء الأمور وتعليقاتهم على المناهج الجديدة، منها علي سبيل المثال منهج الصف الرابع الابتدائي، الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد التي يصعب علي الطالب استيعابها، ولماذا الإصرار على التطبيق الكامل بشكل مفاجئ دفعة واحدة وليس على مراحل"، مطالبًا الوزير بالإجابة عن كل تساؤلات أولياء الأمور لعدم خلق حالة من التوتر والقلق على مستقبل أبنائهم.

الدكتور أيمن محسب مجلس النواب حنفي جبالي وزير التربية والتعليم المنظومة التعليمية

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