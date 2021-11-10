الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان شرم الشيخ يحتفى بالمسرح العراقى بحضور الفنان جبار جودى

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

احتفى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، بالمسرح العراقي ورموزه خلال ندوة ضمن فعاليات المهرجان، بحضور الدكتور جبار جودى نقيب الفنانين العراقين، وأدار الندوة الدكتور مصطفى سليم الذي أشاد في بداية الندوة بالمسرح العراقي وبما يطرحه من أفكار وبما يناله من جوائز في المهرجانات المسرحية، كما ذكر أسماء الكثير من الفنانين العراقيين.

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي


في البداية، تحدث نقيب الفنانين العراقيين عن المسرح العراقي قائلا: "نحاول دائما أن نكون فى الصفوف الأمامية، وحرصا من نقابة الفنانين العراقيين أن نكون دائما متواجدين فى الصف الإقليمي والعربي بعدة مستويات، كما نحرص على أن نقدم الرعاية الكاملة لكل المسرحيين العراقيين، الحراك المسرحي العراقي بدأ يستعيد عافيته، فالحقيقة لدينا مشاكل مهمة من ضمنها الإدارات الفنية فلا يوجد فى الأكاديميات تدريس مادة الإدارة الفنية ونعتمد بشكل أكبر على الموهبة، لذلك أصبحت الإدارة الفنية متعسرة، هذه الأجواء هى التي جعلت من المسرح متعثرا، فعلي سبيل المثال لا يوجد لدينا مهرجان دائم كل عام".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وأضاف جبار جودى: "حرصت النقابة أن تتصدر المشهد الفنى من خلال بروتوكول التعاون مع الهيئة الدولية للمسرح، ومهرجان شرم الشيخ الدولى حرص على الاهتمام به لما يشكل من زخم بالفعاليات لذلك حرصنا على التواجد".  

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وقالت الفنانة آسيا كمال: "بدايتي كانت فى المسرح القومى، وكانت بداية صحيحة كما كانت تلك البداية مع عمالقة كبار من المخرجين المسرحين، وتعلمت على أيديهم أبجديات المسرح، ثم التحقت بمعهد الفنون الجميلة وهو الذى ثقلني ثقلا كبيرا، وفى المسرح القومى عملت لأكثر من 42 سنة تخللتها الأعمال التلفزيونية، وشهادتي مجروحة فى المسرح العراقي لأنه الذي علمنى".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وقال الفنان العراقي رائد محسن: "أول مهرجان شاركت فيه بحياتى مهرجان القاهره عام 88، الجيل الذى أنتمى له فى مسرح العراق هو جيل الثمانينات، وأطلق عليه اسم جيل الموت، لأنه عاصر الحروب، ففى السبعينات المسرح كان اجتماعيًا، أما فى الثمانينات تغير المسرح بسبب الموت والحروب، وبعد انتهاء الحرب الأولى دخلنا على الحرب الثانية التى كان بها الموت والحصار وبدأت الأعمال أيضا تتحدث عن الموت والحصار، وهذا خدم المسرح العراقي لأنه أبعده عن المباشرة واعتمد على الصورة والتأمل، مشكلة جيلنا هو تكرار الفكرة الواحدة وهى فكرة الموت، لا أحد استطاع أن يتخطى تلك الفكرة، فأنا أتمنى أن نقدم عرضًا مفرحا يدل أن بلدى يعيش بسلام".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بينما قال المخرج والباحث الدكتور محمد سيف: "كان على المسرح العراقي أن يموت منذ زمن، ولكن لحسن الحظ كان له مؤسسون حقيقيون كبار، فكان هناك العديد من الأساتذة ممن يدرسون، فخرجت أجيال مسرحية لا يمكن أن يستغنون عن المسرح مهما حدث، رغم كل ما كان يواجهونه من النظام واستطاعوا أن يصمدوا ولا يستسلموا، فالمسرح العراقي يحافظ على شخصيته وأدواته وقيمته ومكوناته، فهناك مدرسة عراقية حقيقية لا يمكن أن يتجاوزها الزمن".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وتابع دكتور عامر صباح المرزوقي: "إقامة يوم عن المسرح العراقي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، شيء يدعو إلى الاعتزاز، وما يميز العراق أن كل محافظة بها كم هائل من العروض والمسرحيين، وفي العام الواحد نصدر ٥٠ نصا مسرحيا مطبوعا، وهناك أكثر من ١٠٠ عرض مسرحي في العام، فهناك سعي دائم  للمشاركة من الشباب خارج البلد، باسم المسرح العراقي في المهرجانات الدولية والعربية".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وقال الفنان جبار المشهداني: "المسرح العراقي يشبه المسرح العربي فهو مسرح سياسي بامتياز، وبدأ واستمر شبابيا، فالشباب العراقي له دور هام ونجح في أن يعيد له رونقه وبرغم الحروب والفتن لم يفقد بصلته".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وفى مداخلة للفنانة أمل الدباس قالت: "أهم المسرحيين الذين تعلم منهم الأردنيين كانوا من العراق بالإضافة لمصر بالتأكيد، وبالنسبة لى نلت شرف عمل تحت يد عمالقة من العراق، والمسرحيين العراقيين ظلوا محافظين على هذه الحياة من أجل الاستمرار، ونحن دائما نحب أن نرى المسرح العراقى حتى لو كان بكائى، ونستمتع بذلك لأن به خصوصية تعبر عن حالتهم".

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
اجتماع في مهرجا الفنانين مستوى الاول بداية يطرح قامة صور فرح

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وائل لطفي

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