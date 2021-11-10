الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلومبيرج»: الاتفاق على اجتماع افتراضى بين الرئيسين الأمريكى والصينى الأسبوع المقبل

شي جين بينغ وبايدن
شي جين بينغ وبايدن

ذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، أن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، سيعقد مع نظيره الصيني، شي جينبينج، اجتماعا افتراضيا، الأسبوع المقبل، موضحة أنه لم تجري تسمية يوم محدد للاجتماع بعد.


ونقلت الشبكة عن مصدرين -لم تكشف هويتيهما- قولهما إن المحادثات لا تزال جارية بشأن تحديد يوم لعقد القمة الافتراضية، وأشار أحدهما إلى أن الاجتماع لن يتناول مسألة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في تشنجدو والقنصلية الصينية في هيوستن، واللتين أُغلقتا العام الماضي على خلفية توتر سياسي بين البلدين.. ولم يرد الناطقان باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية على طلبات الشبكة للتعليق على الأمر.


ولفتت "بلومبرج" إلى أن الاجتماع الافتراضي يأتي في ظل تحسُّن في العلاقات بين واشنطن وبكين خلال الأشهر الأخيرة، حتى في ظل التنازع بشأن تايوان وتصاعد المخاوف في واشنطن بشأن توسيع ترسانة الأسلحة النووية الصينية.


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، قد أكدت، أمس، أن هناك "اتفاق من حيث المبدأ" على عقد لقاء "قبل نهاية العام"، موضحة أن ذلك يأتي في إطار "جهودنا المستمرة لإدارة التنافس بين بلدينا بشكل مسئول"، وأن الاجتماع ليس معنيا بالبحث عن "مخرجات محددة".


وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إنه يريد تصعيد المحادثات إلى مستوى القادة، أملا في أن يتمكن الرئيسان من الاتفاق على ضمانات لعدم تحوُّل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين إلى نزاع، بحسب "بلومبرج".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.
 

وذكرت اللجنة في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 65 في اليوم السابق.
 

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 74 مقارنة مع 46 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97885 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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