الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 2250 جنيه

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بدمياط الجديدة، وبراتب 2250 جنيه.

وتطلب الشركة “عمال إنتاج” للتوظيف، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظيفة عن متوسط، وأن يكون لديه خبرة.

وعلى من يرغب فى التقدم للحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على “057407025”، والتواصل مع المدير المسئول محمود البيلي، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الأولى، قطعة 9، بلوك 20، دمياط الجديدة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها وزارة القوى العاملة، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg ، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتوفر النشرة نحو 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال أكتوبر الجاري.

وتتضمن النشرة الوظيفية لهذا الشهر، فرصُا بمحافظات “القاهرة، الدقهلية، السويس، الغربية، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، القليوبية، وقنا”.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وزارة القوى العاملة البطالة فرصة عمل الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة النشرة القومية للتشغيل

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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