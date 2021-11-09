«داكوتا الشمالية» تهدد جهود بايدن لفرض لقاح كورونا إجباريا

نظم جيف هوفرسون النائب الجمهوري من ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، مسيرة لمعارضة تفويضات لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يحضر الحدث لأنه أصيب بفيروس كورونا، بحسب ما نشرته وكالة "اسوشيتيد بريس".

ونشر ممثل الولاية، جيف هوفرسون، على فيس بوك يوم الأحد أنه "في الحجر الصحي وكل يوم يتحسن".

وقال المشرع إنه كان يأخذ عقار إيفرمكتين الخاص بالتخلص من الديدان كعلاج لفيروس كورونا ولم يدخل المستشفى.

وكتب هوفرسون: "كورونا حقيقي ويشبه الأنفلونزا ولكنه أسوا كثيرا".

وأكدت الوكالة، أنه تم تصميم إيفرمكتين لمحاربة الالتهابات الطفيلية، لكن المعلقين المحافظين روجوا له كعلاج لفيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه يساعد"، ولكن هوفرسون قال "هذا يجعلني أفضل".

فقد عاد المجلس التشريعي لولاية داكوتا الشمالية إلى العاصمة بسمارك أمس الاثنين لحضور جلسة خاصة مدتها خمسة أيام، ومن المتوقع أن مشروع قانون لمنع تفويضات اللقاح سيحصل على الموافقة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، شيت بولرت، إن هوفرسون يمكن أن يشارك عن بعد.

وعارضت القيادة الجمهورية لولاية نورث داكوتا والحاكم دوج بورجوم التفويضات وانضمت الولاية إلى دعوى قضائية فيدرالية تتحدى قواعد لقاح كورونا التي وضعها الرئيس الامريكي جو بايدن.

واكدت الوكالة أنه على الرغم من أن هوفرسون لم يحضر المسيرة إلا أنه قال إن ثلاثة من ابناءه المراهقين سيكونون هناك.

ويعد هوفرسون من بين أكثر المشرعين اليمينيين في ولاية داكوتا الشمالية حيث قدم تشريعًا في الجلسة الماضية لإلغاء تفويضات القناع.

وفي الشهر الماضي، مُنع من الصعود على متن رحلة في مطار مينوت بعد مشادة مع ضابط أمن.

وتسعى إدارة بايدن لتطعيم أكبر عدد من المواطنين والموظفين في جميع الولايات لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.