الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يبدأ فى المعاينة الميدانية لمحطة الصرف الصحى بخورشيد

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

نجح النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في البدء بالمعاينة الميدانية للتوصيل شبكة الصرف الصحي بمناطق الموظفين الجديدة وخورشيد القبلية، ذلك في استجابة لما تم مناقشته في لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بشأن طلب الإحاطة الذي تقدم به في الأيام القليلة الماضية.

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وأكد "إسماعيل"، أن لجنة قامت من قيادات مرفق الصرف الصحى بمعاينة ميدانية للمنطقة.

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وشارك فى المعاينة الميدانية اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، واللواء إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى، بحضور النائب محمد إسماعيل؛ لتحديد الحلول المتاحة لمد شبكات الصرف الصحى لمنطقة الموظفين الجديدة، وكذلك متابعة إجراءات تنفيذ محطة معالجة أبيس الأولى محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب .

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النائب محمد إسماعيل لجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الموظفين الجديدة خورشيد القبلية

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