الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات بمناسبة بدء الإعداد لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني بنوعياته تجاري وفندقي وزراعي وصناعي، للعام الدراسي 2021_ 2022.

وأوضحت الوزارة أن شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات تضمنت الآتي:

_ ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة
_ يراعي أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية:( موجه عام، موجه أول، موجه، بالإضافة إلى مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة، كبير معلمين ورئيس قسم.
_  يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بالموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية.


_ تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية، وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية
_ لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمدم بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة
ونوهت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام

 

التعليم الفنى التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مركز توزيع الأسئلة المقابلة الشخصية أعمال الامتحانات

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