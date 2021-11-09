الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عاش هنا».. جهاز التنسيق الحضاري يُكرم الموسيقار«عبده داغر»

الموسيقار عبده داغر
الموسيقار عبده داغر

«عاش هنا».. لافتة وضعها جهاز التنسيق الحضاري أمام مسكن الموسيقار الراحل عبده داغر بحى حدائق القبة.

«عبده داغر» موسيقار مصري رائد، يُعد من أشهر عازفي الكمان في العالم، وأول من وضع منهجًا لتدريس الموسيقى الشرقية في الجامعات، وساهم فى إثراء الحركة الثقافية، وأسس مع عبد الحليم نويرة، فرقة الموسيقى العربية، وعزف مؤلفاته على مسارح عالمية، وصُمم له تمثالًا في متحف الموسيقى في ألمانيا.

ولد «داغر» فى مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة أعواد.

وقال داغر:"أن والده درب الكثير من المشاهير الموسيقيين المصريين مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي"، خلال حوار سابق له مع راديو مونت كارلو يقول داغر.

تعلم العزف على آلة العود فى سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكي "David Oistrakh"، وتعلمها في سن العاشرة، في طنطا، وبدأ حياته مع المطربة هنيات شعبان، وعمل مع "الصييتة والعوالم" في الموالد". 

في شبابه عمل داغر عازفًا للكمان في تخت العديد من مشاهير الغناء المصري مثل كوكب الغناء العربي أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و كذلك الفنان محمد عبد المطلب.

وأسس داغر  مع الموسيقار عبد الحليم نويرة في عهد وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة فرقة الموسيقى العربية الشهيرة. وكوّن داغر بـ"الصولو كمان" ثنائيا شهيرا مع الشيخ محمد عمران، فكانت تقام سهرات فنية ببيت "داغر" يوميًا، قدما فيها سويا عشرات الأغنيات، مثل "حلم" لأم كلثوم، ومواويل “يا من هواه أعزه وأذلني”، "فرح الزمان"، “ناجاك قلبي خاشعا ولساني”.

ومؤخراً اتفقت معه رئيسة دار الأوبرا المصرية د.إيناس عبد الدايم على تولي الإشراف والتدريب على بيت الكمان الشرقي.

عبدة داغر جهاز التنسيق الحضاري مبادرة عاش هنا المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى عازفي كمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

الشهود فى قتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة: 12 مسلحًا اقتحموا مزرعته بسبب الإتاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى

"Blue Wolf".. تقنية الجيش الإسرائيلى الجديدة للتعرف على وجوه الفلسطينيين