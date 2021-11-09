إزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية بالفيوم (صور)

باشر خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم الحملة المكبرة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الموجة الـ18 للإزالات بقرية فوز التابعة للوحدة المحلية بالغرق.

تمكنت الحملة من إزالة 71 حالة تعد بالمباني على أملاك الدولة عبارة عن أسوار بارتفاعات ومساحات مختلفة بإجمالي مساحة 20900 متر وحالة تعد زراعة على مساحة 12 قيراطًا.

أشار رئيس مدينة إطسا إلى أن الموجة الـ18 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

أوضح رئيس المركز أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.