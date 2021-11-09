الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سلطان عُمان يأمر بتثبيت أسعار الوقود عند مستويات أكتوبر لنهاية 2022

النفط
النفط

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، أن سلطان عمان أمر بتثبيت سعر وقود السيارات عند مستويات شهر أكتوبر كحد أقصى حتى نهاية العام 2022.

وقال التليفزيون الرسمي إن الحكومة ستتحمل تكلفة الفرق الذي قد ينتج عن أي زيادة محتملة في أسعار النفط.

وأمر السلطان هيثم بن طارق بإلغاء بعض الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات وتخفيض بعضها.

وفي صعيد متصل، ارتفعت أسعار النفط  وسط مؤشرات على نمو الاقتصاد العالمي عززت الطلب على الطاقة، فيما تتعرض السوق للضغوط بعد إعلان واشنطن أنها تدرس خيارات التصدي للأسعار المرتفعة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمائة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمائة الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمائة، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما أيضا من قرار تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي عدم تسريع خطتها لزيادة الإمدادات.

ودعا بايدن "أوبك+" لإنتاج المزيد من الخام لتهدئة السوق، وقال يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، إن واشنطن تدرس خياراتها لمعالجة أسعار البنزين وزيت التدفئة المرتفعة في الولايات المتحدة، وهو ما يقول محللون إنه قد يتضمن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الإثنين، بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط السعودية "أرامكو" سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويًا في وقت تشح فيه الإمدادات.

وقود السيارات وقود النفط اسعار النفط عمان

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