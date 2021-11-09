الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة عمل مبادرة «حياة كريمة»

ورشة عمل مبادرة «حياة
ورشة عمل مبادرة «حياة كريمة

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورشة العمل الخاصة بمبادرة حياه كريمة، والتي تستهدف إدارات شرق وغرب المحلة وقطور وكفر الزيات، حيث أقيمت الورشة بقاعة التدريب بمركز التنمية المهنية بالغربية.

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة تقارير الإدارات والتي تقدمت بحصر دقيق للمنشآت لديها من إزالة وتوسع وإحلال، وغيرها، وبه نسبة الإنجاز لكل إدارة، كما تم مناقشة الاحتياجات الإنشائية من إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وجزئي.

كما تم التنبيه بضرورة إعداد حصر تجهيزات المدارس، وخطة لتجديد المباني والملاعب بالمدارس، وتصور عن أهم المشكلات التي تواجه المدارس وكيفية حلها، والحلول المقترحة لخفض الكثافات، وأهم الحلول التي قدمتها الإدارة.

ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة
وكيل تعليم الغربية الغربية محافظ الغربية الخاصة بمبادرة حياه كريمة ورشه عمل حياة كريمه

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وائل لطفي

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