وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة عمل مبادرة «حياة كريمة»

شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورشة العمل الخاصة بمبادرة حياه كريمة، والتي تستهدف إدارات شرق وغرب المحلة وقطور وكفر الزيات، حيث أقيمت الورشة بقاعة التدريب بمركز التنمية المهنية بالغربية.

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة تقارير الإدارات والتي تقدمت بحصر دقيق للمنشآت لديها من إزالة وتوسع وإحلال، وغيرها، وبه نسبة الإنجاز لكل إدارة، كما تم مناقشة الاحتياجات الإنشائية من إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وجزئي.

كما تم التنبيه بضرورة إعداد حصر تجهيزات المدارس، وخطة لتجديد المباني والملاعب بالمدارس، وتصور عن أهم المشكلات التي تواجه المدارس وكيفية حلها، والحلول المقترحة لخفض الكثافات، وأهم الحلول التي قدمتها الإدارة.

ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة

ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة

ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة

ورشة عمل مبادرة �حياة كريمة