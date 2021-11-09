الكنيسة تُعلن افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس

افتتح الأنبا مارك، أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، معرض الأيقونة القبطية بمقر المطرانية في باريس، بعنوان "تراثي المصري القبطي"، ويعرض حوالي 60 أيقونة قبطية متنوعة من أعمال الفنانَين إرميا وميريت القطشة، لمدة أسبوعين.

افتُتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مسجلة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رحب فيها بالحضور، وتحدث عن روحانية الأيقونة وأصالتها في تقليد كنيستنا القبطية، وكذلك كلمات الأنبا مارك وعدد من المتخصصين.

حضر الحفل علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وشريف الديواني القنصل العام لمصر في باريس، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ومعهم كهنة ورهبان، وكذلك عدد من رؤساء المدن التى توجد بها كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين والمصريين المتخصصين في التاريخ القبطي والمصري القديم.

وعلى صعيد آخر، ترأس يوم الأحد، الموافق السابع من الشهر الجاري، الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المرحلة الإيبارشية من سينودس الأساقفة ٢٠٢١-٢٠٢٣ "من أجل كنيسة سنيودسية شركة، مشاركة، ورسالة"، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والعلمانيين من شعب الإيبارشية. وفي كلمته، أكد الأنبا دانيال على أهمية هذا السينودس، مضيفًا أنه كان من المعتاد أن يكون السينودس يترأسه قداسة البابا فرنسيس، ويناقش أمره الآباء الأساقفة والكرادلة.

ثم تابع:"أما الجديد في هذا السينودس هو أن قداسة البابا يريد أن يحقق المعنى الحقيقي لكلمة سينودس "نسير معًا"، لذا فالبداية ستكون بالسير مع الشعب في تطلعاته وآماله واحتياجاته ومشاكله، وذلك من أجل كنيسة تسير معًا نحو القداسة والله.