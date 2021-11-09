الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعدام شنقًا لقاتل والدته بشبرا الخيمة

قاتل والدته
قاتل والدته

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل والدته داخل منزلهما بمنطقة أرض نوبار بقسم أول شبرا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها استعملت أقصى عقوبة ضد المتهم في جريمته الشنعاء التي لا يوجد مبرر لها ويجرمها المجتمع والقانون، وأن الظلم الذي ارتكبه المتهم كبير جدًا ولو وجدت عقوبة أقصى من الإعدام لقضت بها المحكمة.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم بقتل والدته، ارتكب جريمته، وجرى إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة أرض نوبار بشبرا الخيمة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب تعاطيه المواد المخدرة واعتدائه الدائم عليها بالضرب.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية أرض نوبار، دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث الجنائية، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة "م.م.ع" 57 عامًا، ربة منزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين تواجد نجلها المدعو "م.ج.ح"، 34 عامًا، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة.

وأوضحت تحقيقات المباحث من خلال سؤال شقيق المتوفاة الذي اتهم ابن شقيقته المذكور، بالتسبب في وفاتها، لأنه دائم التعدي عليها بالضرب نتيجة كثرة تعاطيه المواد المخدرة.

القليوبية محكمة جنايات تحقيقات النيابة العامة قتل والدته الإعدام شنقا أقصى عقوبة

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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