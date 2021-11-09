محافظ سوهاج: بدء حملة للتشجير بمركز دار السلام وزراعة 250 شجرة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام ببدء حملة مكبرة للتشجير، حيث تم زراعة 250 شجرة على الطريق الرئيسي سوهاج/دار السلام، والطريق السريع والشوارع الموازية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لجميع رؤساء الوحدات المحلية، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، خاصة على الطرق الرئيسية، والشوارع، تماشيا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ

وأوضح عبدالمنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام أن حملة التشجير ستصل إلى جميع الطرق والشوارع، وأمام المدارس، وجميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار بنطاق المركز.