الانتهاء من رفع كفاءة محيط شجرة مريم المطرية

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شارع المطراوي بحي المطرية الواقع فيه مزار شجرة مريم.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ "الدستور" أن أجهزة المحافظة انتهت من رفع كفاءة محيط شجرة مريم من دهان للعقارات وتوحيد لون الوجهات، بجانب الانتهاء من رصف الشارع .

- تأهيل وإعداد الأهالي للتعامل مع زائري مزار شجرة مريم

وأشار "صابر"، الى أن انتهاء التطويرات تضع مزار شجرة مريم على خارطة السياحة وضمن مسار العائلة المقدسة بمصر، وتابع أنه في الوقت الحالي تقوم اجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بتأهيل وإعداد الأهالي للتعامل مع زائري مزار شجرة مريم، من خلال التوعية بكيفية التعامل مع السائحين والمترددين على مزار شجرة مريم.

وفي سياق آخر.. كان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدًا لافتتاحها .

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية ، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم .