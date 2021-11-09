الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من رفع كفاءة محيط شجرة مريم المطرية

شجرة مريم
شجرة مريم

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شارع المطراوي بحي المطرية الواقع فيه مزار شجرة مريم.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ "الدستور" أن أجهزة المحافظة انتهت من رفع كفاءة محيط شجرة مريم من دهان للعقارات وتوحيد لون الوجهات، بجانب الانتهاء من رصف الشارع .

- تأهيل وإعداد الأهالي للتعامل مع زائري مزار شجرة مريم

وأشار "صابر"، الى أن انتهاء التطويرات تضع مزار شجرة مريم على خارطة السياحة وضمن مسار العائلة المقدسة بمصر، وتابع أنه في الوقت الحالي تقوم اجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بتأهيل وإعداد الأهالي للتعامل مع زائري مزار شجرة مريم، من خلال التوعية بكيفية التعامل مع السائحين والمترددين على مزار شجرة مريم.

وفي سياق آخر.. كان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة  تمهيدًا لافتتاحها .
وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية ، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم .

تطوير شجرة مريم شجرة مريم تطويرات محيط شجرة مريم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

نشر فى الجريدة الرسمية.. هيئة الدواء تدرج دواء جديدًا بجدول المخدرات

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» في مطروح

غياب نجوم الفن عن جنازة الراحل أحمد خليل (صور)

وزيرة الثقافة تنعى أحمد خليل: أحد أيقونات الفن المصري

انفصلا بعد عامين والسبب نجوميتها و«أصله».. قصة زواج أحمد خليل وسهير البابلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية