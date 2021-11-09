الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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حوادث

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «دور النيابة العامة لمكافحة الجرائم عبر الوطنية»

النائب العام
النائب العام

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، فيديو يبرز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن «دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية»، بحضور رئيس مجلسي النواب والشيوخ ووزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة، والنواب العموم العرب والأفارقة، وكافة الوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.

واستهلت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة البيان بمكتب النائب العام عن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان.

ألقى النائب العام حمادة الصاوي كلمة أعرب في بدايتها عن خالص تقديره للرئيس السيسي على رعايته ودعمه لهذا المؤتمر، واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة، وحرص الصاوي الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر الجهود للمُكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم، ولطالما عهدنا من الدولة تقديم أوجه الدعم للنيابة وسائر الجهات والهيئات القضائية، مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي، دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري.

جاء نص كلمته: «أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منارة التقدم، وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد، ويشهد به الكافة في الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية».

كما وجه الشكر لوزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف: «أود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيئت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار الجائحة وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد».

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