الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع الفيلم الترويجي لسانت كاترين مع الشركة المنفذة

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والاثار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.


وخلال الاجتماع قدّم ممثلو الشركة عرضًا لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والتي تقوم فكرته الرئيسية على إبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين، كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

المقومات السياحية

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، يبحثا إقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين، أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، ففيها وادي الراحة وجبل كاترين وجبل موسى ودير سانت كاترين الذي يحتوي على كنيسة التجلي الأثرية والجامع الفاطمي، وشجرة العليقة المقدسة ومكتبة مخطوطات تعد ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وقد اجتمع مؤخرًا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين. 

سانت كاترين

وتعد  سانت كاترين أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

محافظة جنوب سيناء المواقع الأثرية وزارة الثقافة التراث العالمي قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية سانت كاترين وزير السياحة والآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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