الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مباحثات ليبية إيطالية لتفعيل معاهدة الصداقة واتفاقية «تبادل السجناء»

عمر كتي وسفير إيطاليا
عمر كتي وسفير إيطاليا لدى ليبيا

بحث وكيل وزارة الخارجية لشئون التعاون الدولي والمنظمات الليبى عمر كتي، اليوم الإثنين، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي قريمالدي، سبل استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة لدعم التعاون الثنائي، فى المجال الاقتصادى والتجاري والتقني والتعليمي.

عُقد اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، لبحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين ليبيا وإيطاليا، بما يخدم البلدين الصديقين، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على استعداد الدولتين لتفعيل الإتفاقيات المشتركة، ومنها اتفاقية تبادل السجناء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، والتى تعتبر تتويجاً لنتاج التعاون التاريخي بين البلدين.

من ناحية أخرى، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، الأحد، أنهم ملتزمون بضرورة استقالة أي مترشح من منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن مجلس النواب أكد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن الصراعات السياسية لم تتوقف منذ 2011 بسبب المرحلة الانتقالية المستمرة، حسب تصريحات له مع قناة "الحدث".

 وأضاف أن المفوضية لا تواجه أى ضغوط سياسية لأنها هيئة مستقلة، معتبرًا أن من حق «سيف الإسلام القذافي» الترشح لانتخابات الرئاسة إذا توفرت فيه الشروط.

وكشف السايح عن تعاقد مفوضية الانتخابات مع شركة لنقل بريد تصويت الناخبين الليبيين في عدد من العواصم موضحا أن استخدام بطاقات الانتخاب سيساهم في مكافحة التزوير.

عمر كتي إيطاليا ليبيا جوزيبي قريمالدي طرابلس معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية

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وائل لطفي

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