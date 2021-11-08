فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس.. 18 نوفمبر

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2021-2022، اعتبارًا من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، بعد موافقة واعتماد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية.



ومن جانبه، أصدر «المتيني» قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.



وتجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس الموافق 18 نوفمبر وحتى الساعة الثانية ظهرًا.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر، ثم تلقي طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشرة من ظهر الأربعاء الموافق 24 نوفمبر.



الدعاية الانتخابية

ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج، اعتباراً من الأحد الموافق 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي.



ثم في الـ30 من نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويليها يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.



ويختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.



ويراعى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- 19، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.