الإثنين 08 نوفمبر 2021
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الثقافة

«تشيللو» أول رواية رعب يتم تحويلها لفيلم سينمائي بالمملكة.. و«ميسي» أول المهنئين

تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن تحويل روايته الأولى «تشيللو» إلى فيلم سينمائي،  عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

«ميسي» أول المهنئين

من جانبه، هنأ لاعب كرة القدم العالمي «ميسي»، المستشار تركي آل الشيخ عن الفيلم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

20 ألف نسخة في معرض الرياض للكتاب

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إنه طبع 20 ألف نسخة من روايته «تشيللو»، لتوزيعها في دول عربية، فيما نفدت الكمية المطروحة منها في معرض الرياض الدولي للكتاب، على حد قوله.

«تركي»: 10 آلاف نسخة في الطريق

 

وكتب آل الشيخ، في حسابه عبر «تويتر»، أمس الأحد: «تم طباعة 20 ألف نسخة من رواية تشيللو لتوزيعها في البلدان العربية، واليوم طلبت مني دار ذات السلاسل طباعة 10 آلاف نسخة إضافية»، حسب قوله.

وأضاف: «أشكر كل من انتقد الرواية لقد عملتم لي دعاية مجانية.. شكرًا».

أول رواية رعب يتم تصويرها في المملكة

وحول الرواية، كان آل الشيخ قد صرّح من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات. 

وأضاف آل الشيخ، أن فكرة وسيناريو وإنتاج الفيلم سوف يكون بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.

تركي آل الشيخ يهدي الرواية لجده وجدته

وفي ذات السياق، وجّه تركي آل الشيخ الإهداء لـ جده وجدته، قائلا: «أهدي هذه الرواية لجدي وجدتي اللذين عشت في أحضانهما، وأهديها لكل من مروا في حياتي، للمحسن الفضل وأشكره عليه، وللمسيء تعلمت منك وزدتني خبرة وأسامحك على إساءتك».

 

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