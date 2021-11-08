الأربعاء.. انقطاع المياه عن 15 منطقة ببورسعيد

أعلنت هيئة قناة السويس المسئولة عن إصلاح أعطال مواسير مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، عن انقطاع المياه عن 10 مناطق بنطاق حي الزهور والضواحي، وذلك يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت الهيئة أن الأماكن المتأثرة بالانقطاع في حي الزهور والضواحي، عمر بن عبد العزيز، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعمر بن الخطاب، الصفوة، مستشفى الزهور، عمر بن عبد العزيز المميز، بلال بن رباح، علي بن أبي طالب، المروة، زمزم، الصفا، الحراسات، السيد خديجة، القرية الأولمبية.

وأشارت الهيئة، أن انقطاع مياه الشرب يأتي لاستكمال أعمال إصلاح بعض محابس المياة الرئيسية، بتقاطع شارعي 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتوسعة والرصف الذي يشهدها الشارع.

وأكدت هيئة قناة السويس أن الإنقطاع سوف يكون منذ الساعة الواحدة وحتى السادسة من صباح يوم الأربعاء القادم، وطالبت الهيئة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة، ولحين إنتهاء أعمال الإصلاح.

يذكر أن خط المياه الجاري إصلاحه قد شهد كسر مفاجئ قبل أيام، وتسبب في انقطاع المياه عن المناطق السالف ذكرها، لمدة تجاوزت الـ 72 ساعة.