الرئيس السيسى يوجه بتطبيق معايير تطوير المدن الجديدة والقائمة لتصبح مدناً خضراء وصديقة للبيئة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنًا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض السيد رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنًا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.

- الرئيس يطلع على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط

كما اطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

و وجه الرئيس بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.



