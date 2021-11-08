إزالة 29 حالة تعدي على المجاري المائية وأملاك الري بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الإدارة المركزية للري بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والوحدات المحلية، بتنفيذ 29 قرار إزالة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن استمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية والري في غضون 6 أشهر، طبقا لتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات تمت خلال حملات مكبرة بهندسات الري بمراكز "جهينة، وشرق طهطا، وطما، والمراغة، وأخميم "، بإجمالي 1186 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضي أملاك الدولة خلال " 6 شهور "، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، بحضور المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .



وناقش الاجتماع قرارات الاجتماع الدوري رقم 151 للجنة استرداد أراضي الدولة، وتوصيات مؤتمر هيئة عمليات القوات المسلحة المنعقد بوزارة الدفاع، ولجنة إنفاذ القانون المنبثقة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية .



وأكد نائب المحافظ على أهمية دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع .

