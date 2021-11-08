الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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وكيل تعليم مطروح يحيل معلمي الحاسب الآلي للتحقيق

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح.

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وقام وكيل تعليم مطروح  بتفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومعمل العلوم والمكتبة وقاعات الأنشطة متابعا المستوى العلمي والتحصيلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين منبها بضرورة المراجعة اليومية لسجلات التحضير ومتابع شرح المحتوى الدراسي ومطابقته للجدول الزمني للمنهج وفق خريطة العام الجديد.

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وتابع وكيل تعليم مطروح تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي حرصاً على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية للعملية التعليمية.

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وقرر وكيل تعليم مطروح  إحالة معلمين الحاسب الآلي للتحقيق للإهمال في أداء واجباتهما الوظيفية المنوط القيام بها موجها مدير المعناوي بإجراء تحقيق داخلي لهما وإرساله على الفور لإدارة مطروح التعليمية وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

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وكان قد أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أول أمس السبت أنه تم سيتم استئناف المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية في الثالثة عصر الغد الأحد بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح.

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وأوضح أن معايير التقييم تتم وفق نموذج واستمارة لكل مرشح طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالإضافة إلي بنود اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2012 مضيفا أن هذه المسابقة تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي المؤهلات التربوية العالية من حملة الماجستير والدكتوراه في المنظومة التعليمية بمطروح. 

 وأضاف أن لجنة المقابلات الشخصية ستمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

 

مرسى مطروح تعليم مطروح الحاسب الألي مطروح إحالة للتحقيق

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