الإثنين 08 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تنظم معسكرًا لسفراء «مشوارى» لبناء كوادر تدريبية قوية

جانب من المعسكر التدريبي
جانب من المعسكر التدريبي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ معسكرا تدريبيا  لسفراء مشواري لبناء كوادر تدريبية قوية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب. 

يأتي ذلك في إطار صقل  المدربين الجدد وتأهيلهم علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشواري.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ان برنامج سفراء مشواري ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج مشواري، وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين، ومساعدين مدربي مهارات حياتية بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية الأولى واعتمادهم كمدربين بالمشروع  داخل محافظة كفر الشيخ، حيث يستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ قد تابعت الدورات التدريبية التى نفذها السفراء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الشهور الثلاث الماضية.

فيما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى يوليو الماضي تدريبا موسعا وتقيم لأداء المتدربين  لاختيار أفضل العناصر كسفراء ومدربين بمراكز الشباب، بمتابعة حسن الدسوقى منسق التدريب بالمحافظة ومدرب بالمشروع و بحضور مدربى المشروع شريف السواق، محمود الصاوى، ياسر شلبى و محمود عبد الخالق وأحمد مغازى، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل ارتداء الكمامات الطبية وخاصة بالمواصلات العامة والمؤسسات الحكومية تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين منعا لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد والعمل علي التباعد الاجتماعي 

شباب معسكر كفر الشيخ تدريب الرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تطالب السائقين بتوخي الحذر صباحا

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

بالأرقام.. مصر تنجح في معركة التنمية والحرب ضد كورونا (إنفوجراف)

«الوزير»: خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بتكلفة 1.7 تريليون جنيه

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة ظهور متحور «هيهي»

ميقاتي: لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

لواء.حمدى البطران

موقف الدولة من مبادرة وقف العنف

أسماء محفوظ

الأبوة لا تسقط بالتقادم

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبى أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية