«شباب كفر الشيخ» تنظم معسكرًا لسفراء «مشوارى» لبناء كوادر تدريبية قوية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ معسكرا تدريبيا لسفراء مشواري لبناء كوادر تدريبية قوية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.

يأتي ذلك في إطار صقل المدربين الجدد وتأهيلهم علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشواري.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ان برنامج سفراء مشواري ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج مشواري، وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين، ومساعدين مدربي مهارات حياتية بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية الأولى واعتمادهم كمدربين بالمشروع داخل محافظة كفر الشيخ، حيث يستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ قد تابعت الدورات التدريبية التى نفذها السفراء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الشهور الثلاث الماضية.

فيما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فى يوليو الماضي تدريبا موسعا وتقيم لأداء المتدربين لاختيار أفضل العناصر كسفراء ومدربين بمراكز الشباب، بمتابعة حسن الدسوقى منسق التدريب بالمحافظة ومدرب بالمشروع و بحضور مدربى المشروع شريف السواق، محمود الصاوى، ياسر شلبى و محمود عبد الخالق وأحمد مغازى، وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل ارتداء الكمامات الطبية وخاصة بالمواصلات العامة والمؤسسات الحكومية تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين منعا لاصابتهم بفيروس كورونا المستجد والعمل علي التباعد الاجتماعي