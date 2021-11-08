كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

أفادت القناة الإسرائيلية الـ (12) أن الموساد الاسرائيلي أحبط سلسلة من الهجمات الإيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا، وذلك بفضل معلومات استخباراتية دقيقة نقلتها جهات استخباراتية غربية، فيما اعتقلت القوات الامنية في تنزانيا، غانا والسنغال خمسة نشطاء جندهم فيلق "القدس" بهدف استهداف سياح ورجال أعمال إسرائيليين.

تدريبات في لبنان

المعلومات الاستخباراتية التي وصلت الموساد أشارت إلى محاولة إيرانية إضافية لإلحاق الضرر بأهداف يهودية وإسرائيلية، ولهذا الغرض قامت فيلق قدس التابع للحرس الثوري الايراني بتجنيد 5 نشطاء يحمل جميعهم جوازات إفريقية، وأنه أرسلهم إلى خوض تدريبات خاصة في لبنان وتلقوا هناك الوسائل المطلوبة لأداء المهمة.

ذريعة الدخول: دراسة الدين

وعاد المشتبهون من الشرق الأوسط إلى أفريقيا تحت غطاء دراسة الدين، وكان هدفهم الرئيسي العثور على أهداف ممكنة للهجوم. وعلى رأس القائمة كان سياح إسرائيليون يقومون برحلات إلى السفاري في تنزانيا، ورجال اعمال يهود وإسرائيليون في غانا والسنغال. مع ذلك، أجهزة المخابرات في تلك الدول وصلتهم قبل أن تتحول هذه المؤامرة إلى هجوم، ويجري هذه الايام التحقيق معهم.

وذكر التقرير أن الحديث يدور عن محاولة جديدة لإيران لإلحاق الاذى بأهداف اسرائيلية ويهودية، وإسرائيليين، هذه جهود مستمرة تم الكشف عنها مؤخرا بعد احباط محاولات إيرانية في قبرص وكولومبيا، الاستخبارات الدقيقة منعت الهجمات، وعلى ما يبدو أنقذ حياة إسرائيليين.