مدحت صالح يشعل مسرح مكتبة الإسكندرية بـ«أنا ابن مصر» وسط حفاوة الجمهور (صور)

أحيا الفنان الكبير مدحت صالح، ليلة فنية ساهرة مع جمهور الإسكندرية بمشاركة عازف البيانو الفنان الكبير عمرو سليم، مساء الأحد، في ليلة جديدة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثين، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح مكتبة الإسكندرية.

في بداية الحفل قدم صالح التحية لجمهور الإسكندرية مرددا "بحبكم يا أحلى جمهور جمهور الإسكندرية الغندورة".

واستقبل رواد الحفل تعبير مدحت صالح بالتصفيق الحار مرددين"بنحبك يا مدحت"، وبدأ الفاصل بمقطوعة موسيقية على البيانو للفنان عمرو سليم "اه لو تعرف" للفنانة الكبيرة نجاة، ثم تغنى مدحت صالح بمجموعة من أبرز أعماله الغنائية بمصاحبة فرقته الموسيقية والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا على مدار مشواره الفنى الحافل، بالإضافة إلى أشهر أعمال التراث منها بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، يتقال، ٣ سلامات، خدود حبيبي وردي، زي ما أنت عايز، الحلوة داير شباكها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، الدنيا لو هتيجي، بالإضافة إلى مقتطفات من أجمل أغاني كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم"، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "ابن مصر" التى اشعل بها المسرح وسط حماسة الجماهير.

وبالفاصل الأول من الحفل، قدمت الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان، مجموعة من أعمالها، بالإضافة إلى باقة من أعمال زمن الفن الجميل منها سمع كرد.. يا بدع الورد.. موسيقي" رمش عينه"، أنا قلبى إليك ميال، موسيقى "أما براوة"، على بلد المحبوب، موسيقي"تملي في قلبي"، ح أقابله بكرة، بين شطين وميه، ثم قدمت فرقة ضفاف دجلة العراقية وعازف القانون العراقي فرات قدوري مجموعة من أهم المؤلفات التراثية لبلاد الرافدين.

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الثلاثين بالإسكندرية يوم الخميس المقبل الموافق ١١ من نوفمبر بحفل فني للنجم التونسي الكبير صابر الرباعي، والفنانة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات.

وتقام حفلات المهرجان، مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.