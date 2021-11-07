وزيرة الثقافة: جائزة سلطان العويس تقدير للرحلة الطويلة لـ أحمد زايد

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، عضو مجلس الشيوخ والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة، لفوزه بجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس بدورتها السابعة عشرة في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وقالت وزيرة الثقافة، فى بيان الأحد، إن الجائزة تواصل تجسيد الريادة الحضارية المصرية في كل المجالات العلمية والأدبية والفنية، وجاءت بعد ترشيح وزارة الثقافة للدكتور أحمد زايد لنيل الجائزة تقديرًا لرحلته الطويلة كأحد علماء الوطن الأجّلاء والذي تزخر المكتبة العلمية العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة.