محمود عبدالشكور: 3 أفلام لداود عبدالسيد لا تعرض وأتمنى تقديمها للجمهور

استهل الناقد محمود عبدالشكور حديثه موجهًا الشكر للكاتب الصحفي وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور.

أضاف "عبدالشكور" خلال حفل مناقشة الكتاب الصادر مؤخرًا عن دار ريشة للنشر، أن داود عبدالسيد هو دفعة القوى العاملة ٦٧، وهذه الدفعة أول ما خرجت للنور واجهتها بمصيبة وكارثة، ثم عمل في مؤسسة السينما في البداية مساعدًا للإخراج في فيلم "الأرض" هذه هى مرحلة أولي.

وتابع عبدالشكور: "انتقل موظفًا للمركز الفيلم التسجيلي كمخرج، وهذه الفترة قدم 3 أفلام من أهم 3 أفلام تسجيلية؛ منها: "وصية رجل حكيم" بما يحمله من جرأة فهو يدافع بجرأة كبيرة للدفاع عن الفلاحين في حقهم في التعليم.

واستطرد: ثم أتبع هذا بفيلمين عن اثنين من كبار الفنانين التشكيليين في مصر حسن سليمان، وراتب صديق، وهم فيلمان من أعمق الأفلام فقد تجاوز فكرة الفيلم الوثائقي عن رصد سيرة لفنان بل قدم رؤية كاملة، هذه الافلام موجودة لا تعرض وأتمنى أنها تعرض.

وأكد الناقد محمود عبدالشكور أن فيلم" البحث عن السيد مرزوق" ظلم ظلمًا فادحًا، وأن هذا فيلم ليس سورياليًا، وأنه يفتح له مقابر محمد علي ليدخن فيها المخدرات ومطلق القدرة في المدينة وهو يمثل الثري الذي يرث المدينة، أما يوسف فهو يمثل الشخص العاجز المواطن الذي غاب عن المدينة ٢٠ عامًا.