الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

محمد حمزة: قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة

أثنى النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ على افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حمزة في بيانه، إن منظومة الطرق وشبكة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، ويزيد من عائدات الاستثمار في شتي المجالات، لافتا إلى أن مصر وهي تؤسس للجمهورية الجديدة أصبحت جزءًا من عالم النقل الحديث .

وأكد حمزة أن استثمارات قطاع النقل وصلت إلى 119.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، موضحا أن حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالطرق والكبارى ومنظومة النقل بشكل عام ساهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الناتج القومي، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتحقيق الهدف المنشود بتقليل حوادث الطرق ، وتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

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