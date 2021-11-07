باسل الحيني: مصر القابضة للتأمين توفر الحماية للنقل التشاركي الذكي

كشفت شركة مصر القابضة للتأمين، أنها توفر الحماية التأمينية للاقتصاد الوطني، وتؤمن كبرى المشروعات القومية في مقدمتها أسطول مصر للطيران، ومترو الأنفاق ومختلف وسائل النقل الجماعي والفردي، لافتة إلى أنها تسعى نحو التطوير الشامل والمتكامل لقطاع نقل الركاب، بتنفيذ مشروعات متعددة تؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتحقق أهداف اقتصادية هامة في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ذات السياق، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة فاست كاب للتكنولوجيا «أصيل» للنقل التشاركي الذكي، إذ يهدف إلى تقديم نموذج وطني يقوم على تحقيق مصالح ملاك السيارات، وتقديم أعلى مستوى بملتقى الخدمة، والسداد الكامل لحقوق ومستحقات الدولة المصرية.



وقّع البروتوكول باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وعادل عبد السلام مهنا رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب، بحضور لفيف من الحضور ورؤساء البنوك والشركات المشاركة في فعاليات المعرض وقيادات وزارة النقل، وعمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين.



ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية لقطاع النقل التشاركي الذكي في مصر، من خلال مجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر وأعرق مجموعة مالية غير مصرفية في مصر والمالكة لشركة مصر للتأمين الشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري.



وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أعرب «الحيني» عن سعادته لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لكافة العمليات الخاصة بالتأمين على السيارات والتأمين لصالح ملاك السيارات ومستخدميها ضد مخاطر الحوادث والإصابات من مبادرة «أصيل»، وبالتعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا.



وأكد، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريك أصيل في إحداث النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها على مدار أكثر من مائة وعشرين عاماً في خدمة الاقتصاد الوطني، ودعم برامج التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية من خلال امتلاك المجموعة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية تربو على 74 مليار جنيه تشمل مختلف أنشطة ومشاريع الاقتصاد الوطني في مصر.



وأضاف «الحيني» أن المجموعة تدعم هذه المبادرة من خلال دعم الاقتصاد الوطني خاصة المشروعات الجديدة التي من شأنها إحداث الفارق وتطوير قطاعات رئيسية بالدولة، كقطاع النقل التشاركي الذكي لتقديم خدمة متميزة تناسب تطلعات المواطن المصري لخدمات النقل التشاركي الذكي.



واستطرد، أن شركات المجموعة تمتلك من القدرات الفنية والمالية والبشرية التي تجعلها مصدر ثقة في تقديم الخدمات التأمينية لهذه المبادرة، كما تفتخر المجموعة وشركاتها التابعة بتوفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني على المشروعات العملاقة وتشمل الآتي:

- مشروعات مترو الأنفاق والقطارات المختلفة.

- تأمين أسطول مصر للطيران.

- دعم مبادرة القيادة السياسية لإحلال السيارات

- تأمين متميز لشريحة كبيرة من السيارات ووسائل النقل العاملة بالدولة المصرية، وغيرها من المشروعات القومية المختلفة سواء في مجالات الصناعة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى ملايين الأفراد من شرائح المجتمع المصري وأسرهم.

التأمين على السيارات



كما وقعت شركة مصر للتأمين عقداً مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا – أصيل يتضمن كافة العمليات الخاصة بالتأمين على السيارات والتأمين لصالح ملاك السيارات ومستخدميها ضد مخاطر الحوادث والإصابات.

وعلى الجانب الأخر في فعاليات المعرض وقع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا الشركة المنفذة، يتضمن تمويل20.000، سيارة على مراحل لتمليكها للشباب للعمل في المشروع والذي تم إطلاق شعار «أصيل» كاسم تجاري للخدمة المقدمة.

كما سيتيح البنك الأهلي المصري خدماته المصرفية للشركة وملاك السيارات ومستخدمي الخدمة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني وأدوات التحصيل الإلكترونية ضمن التوجه الحالي للدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.

كما يشارك في التوقيع أحمد مكي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاست كاب للتكنولوجي أصيل بشأن المشاركة بالمشروع من الناحية الاستثمارية، وكذلك التعاون المشترك في تنفيذ المشروع بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لمجموعة شركات بنية في مجال التحول الرقمي في مصر والقارة الإفريقية، ودورها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخبراتها الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.

الاستحواذ على 20% من السوق المصري

ويوقع هذه الاتفاقيات عادل عبد السلام مهنا رئيس مجلس إدارة شركة فاست كاب للتكنولوجيا، والتي تقوم بتنفيذ المشروع تحت اسم «أصيل»، وتستهدف الشركة تقديم مشروع وطني متكامل في مجال النقل التشاركي، وتخطط شركة «أصيل» إلى الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 20% من السوق المصري خلال عامين.

وتقوم استراتيجية الشركة لتنفيذ المشروع على تعظيم مصالح ملاك السيارات، بالدرجة الأولى، بتقديم

حزمة من المزايا التمويلية والتأمينية والمسئولية المجتمعية لملاك السيارات المشاركين بالمشروع، ثم

التأكيد على جودة وانضباط عناصر الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال آليات متعددة، في إطار مشروع

قومي يهدف لتقديم نموذج متكامل تشارك فيه مؤسسات وطنية كبرى، للعمل المشترك على تنفيذ

مشروع يتكامل مع الإنجازات الكبرى للدولة المصرية ووزارة النقل في تطوير قطاع نقل الركاب.