معلومات عن لطفى لبيب عقب اعتزاله التمثيل

تصدر الفنان لطفى لبيب محركات البحث على جوجل، عقب تصريحاته بأنه أصبح غير قادر على التمثيل.

معلومات عن لطفى لبيب عقب إعتزاله التمثيل

وأعلن النجم الكوميدي لطفي لبيب اعتزاله العمل الفني نهائيا، بسبب ظروفه الصحية.

واستغل النجم الكوميدي لطفي لبيب لحظة تكريمه في أكاديمية الفنون للإعلان عن اعتزاله، مؤكدا أن إصابته بجلطة في المخ تركت أثرا على جسده، ولم يعد قادرا على ممارسة المهنة.

وقال لطفي لبيب: "الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

اشتهر الفنان لطفى لبيب بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية، كما أنه ممثل مسرحي وإذاعي وتليفزيوني.

حصل على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

معلومات عن لطفى لبيب

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرا 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية "المغنية الصلعاء" وبعدها مسرحية "الرهائن" بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

أصبح لطفى لبيب شريكا أساسيا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم "السفارة في العمارة" الذي يراه "فاتحة خير".

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وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف "لطفى لبيب" كتابا يحمل عنوان "الكتيبة 26 " والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975 حيث كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.