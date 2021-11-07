تنسيقية شباب الأحزاب تطلق «المنتدى الدولي» لدراسة متعمقة للقضايا الدولية  

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنتدى الدولي المعنى بالتواصل الدولي والتناول للأحداث العالمية والمناسبات وتصور أو تحليل الموقف المصري من القضايا الدولية والإقليمية والعربية.

ويراعي المنتدى البعد الإفريقي والريادة المصرية الإقليمية بما يحفظ الأمن القومي المصري ويحفظ مصالحه.

وكانت أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنتدى الاقتصادي ضمن استراتيجيتها الجديدة، ليكون ساعدها ورأس حربتها لدراسة التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والشراكات الدولية والتكامل الاقتصادي إقليميًا وعالميًا، وكل ما من شأنه قدرة المواطن على تحسين معيشته والسياسات المالية والضريبية.