الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» يُدين محاولة اغتيال «الكاظمى» ويوجه رسالة للعراقيين

شيخ الازهر
شيخ الازهر

أدان الأزهر الشريف بشدة، محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ودعا الأزهر الشريف، في بيان اليوم الأحد، جموع العراقيين إلى "الوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير"، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.

أفادت وسائل إعلام، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بتعرض رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مفخخة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تعرض "الكاظمي" إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وأوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان لها، أن الطائرة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد شديدة التحصينات والحراسة، مشيرة إلى أن الكاظمي لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

وفى التفاصيل، تعرض الكاظمي لهجوم من طائرة مسيرة حينما كان عائدا من جولة تفقدية أجراها لقوات أمنية كانت تقف في مواجهة عدد من المحتجين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.

وعقب انتهاء الجولة وبينما كان يهم الكاظمى بالدخول إلى منزله استهدفت طائرة مسيرة الموقع مما أسفر عن إصابة عدد من عناصر حرسه الشخصي، بالإضافة إلى وقوع بعض الأضرار المادية الطفيفة.

الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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